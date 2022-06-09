İstanbul'da çevre temizliği yapıldı

Ümraniye Belediyesi ev sahipliğinde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve doğa konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte yürüyüş gerçekleştirilerek, çevre temizliği yapıldı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, il başkanlığı olarak bir hafta boyunca çevre etkinliklerini her ilçede yaparak farkındalık ortaya koymak için çalışacaklarını söyledi.

Dünyada küresel ısınmanın tehlikeli boyutlara doğru gittiğine dikkati çeken Altunay, “Arkadaşlarımızla birlikte yürüyüş yaptık. Vatandaşlarımıza geri dönüşümle ilgili poşetler dağıtacağız” dedi.

Altunay, gelecek nesillere daha iyi bir çevre bırakmak istediklerini anlatarak, “Orman varlığını arttıran ender ülkelerden bir tanesiyiz. 81 ilde, 81 millet bahçesi hayata geçiriyoruz. Bisiklet kullanımını, düzenli yürüyüşleri, sağlıklı yaşam için gerekenleri hayata geçirmek için hep beraber çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki bütün okulların bahçesine ağaç dikme projesini hayata geçirdiklerini anlatan Altunay, bu konuda 7 ilçedeki çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Altunay, ağırlıklı olarak çınar ağacı diktiklerini belirterek, İstanbul’daki tüm okulları yeşillendirme çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da “Çevre, hem dinimiz hem de örfümüzde çok önemli. Temiz bırakmamız gerekiyor. Her taraf böyle millet bahçemiz gibi temiz olmalı. Bu aynı zamanda bir eğitim meselesi. Bunun bir yerde başlaması gerekiyor. Sıfır atık konusunda Cumhurbaşkanımız ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi sayesinde büyük bir mesafe aldık” ifadelerini kullandı.

Ümraniye’nin pilot bölge olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile ciddi çalışmalar yapacağını dile getiren Yıldırım, önemli mesafe aldıklarını, sıfır atıkta yüzde 70 hedefine varacaklarını söyledi.

Etkinlik, kapsamında millet bahçesini ziyaret edenlere geri dönüşüm poşetleri dağıtılarak, çevre duyarlılığı hakkında bilgi verildi.