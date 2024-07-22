  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul'da büyük operasyon: Suç örgütü çökertildi!
Gündem

İstanbul'da büyük operasyon: Suç örgütü çökertildi!

Yeniakit Publisher
2024-07-22 10:12:00 -
İstanbul'da büyük operasyon: Suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen "Kuyu-11" operasyonunda bir suç örgütünün çökertildiğini, 61 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, "tefecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma ve tehdit" suçlarına yönelik 4 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda tefecilik suçu işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda birçok çek, senet, taşınmaz ve araç aldıkları, borç alan kişileri ve ailelerini tehdit ettiklerinin tespit edildiğini anlatan Yerlikaya, elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı suç örgütünün çökertilerek, 61 şüphelinin yakalandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyon sonucu 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildiğini aktararak şunları kaydetti:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Suçta kibirlenenler karşılarında kolluk güçlerimizi ve yüce Türk adaletini bulacaklar."

THY'den açıklama
THY'den açıklama

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

THY'den açıklama

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 13 tutuklama
Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Gündem

Ankara merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 13 tutuklama

Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı
Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

Yerel

Uyuşturucu operasyonlarında 9 gözaltı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vay vay

Ne ülke ya....Çeteler yakala yakala bitmiyor....Maşallah İstanbul dünyadaki bütün mafyalarin cirit attığı bir yer olmuş....Çete savaşları, mafya liderleri...Kara para aklama operasyonları, daha neler neler...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23