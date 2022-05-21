İstanbul’da bugün hangi yollar kapalı? 21 Mayıs Cumartesi alternatif yol güzergahları... İstanbul Valiliği açıkladı!

CHP’nin Maltepe’de yapacağı miting nedeniyle İstanbul’da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Kapalı yol durumu ve alternatif yolları sorgulamak isteyen vatandaşlar İstanbul Valiliği’nin açıklamalarını merak ediyordu. İstanbul Valiliği bugünkü yol durumuna ilişkin açıklama yaptı. İşte İstanbul Valiliği’nin kapalı yol ve alternatif yol durumuna ilişkin o açıklaması: İlimizde Yenikapı Miting Alanı’nda 21 Mayıs 2022 Cumartesi Günü “Çerkes Soykırımı ve Sürgününün 158. Yılı” adı altında yapılacak açık yer toplantısı nedeniyle saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.*

İstanbul'da bugün trafiğe kapalı yollarhangileri?

Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi’ne bağlantıya uygun noktalardan trafiğe kapatılacaktır.

Alternatif güzergahlar hangileri?

Vatan Caddesi

Millet Caddesi

Balat Sahil

Atatürk Bulvarı