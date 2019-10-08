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İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?

İstanbul’da 5 ilçede 6 okul boşaltıldı. 26 Eylül’de yaşanan depremlerin ardından hasar tespit edilen bugün boşaltıldı. Peki, İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?

08 Ekim 2019 Salı 17:04
İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?

İstanbul’da 5 ilçede 6 okul boşaltıldı. 26 Eylül’de yaşanan depremlerin ardından hasar tespit edilen bugün boşaltıldı. Peki, İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?

İstanbul'da, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında 6 okulun daha taşınması kararlaştırıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de meydana gelen Silivri merkezli 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından detaylı çalışma yapıldı.

Hangi okullar boşaltıldı?

Bağcılar'daki Gaziosmanpaşa İlkokulu, Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Güngören'deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu, Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu ile Silivri'deki Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu'nda binaların daha detaylı incelenmesi ve ileri tetkikler yapılması gerekli görüldü.

İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?

Gaziosmanpaşa İlkokulu'ndaki öğrenciler Plevne Ortaokulu'nda

Gaziosmanpaşa İlkokulu'nun ana sınıf öğrencileri Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi'nde

Bayrampaşa'daki Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Şehit Büyükelçi İsmail Erez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde

Güngören'deki Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu (A ve B Blok) öğrencileri Fuat Sezgin Ortaokulu'nda

Küçükçekmece'deki Gültepe İlkokulu öğrencileri Mustafa Pars İlkokulu'nda

Gültepe İlkokulu'nun ana sınıfı öğrencileri Belediye Anaokulu'nda

Küçükçekmece'deki Göktürk İlkokulu öğrencileri Atatürk Ortaokulu'nda

Silivri Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu öğrencileri Ortaköy Sezin Öztaş Ortaokulu'nda misafir olarak eğitim öğretime devam edecek.

Ayrıca taşınmasına karar verilen Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde hizmet verecek.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 17:04
  1. İstanbul’da boşaltılan okulların öğrencileri hangi okullara gidecek?
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