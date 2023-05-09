  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-09 14:03:00 -
İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Ekipler, 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında 14 ilçede düzenlenen 17 operasyonda, 23 şüpheliyi yakaladı.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23