İstanbul'da bir ayda 1,1 ton uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da bir ayda yapılan operasyonlarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu madde ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuyla ilgili şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, 6 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında 14 ilçede düzenlenen 17 operasyonda, 23 şüpheliyi yakaladı.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 1 ton 149 kilo 712 gram uyuşturucu ile 70 bin 442 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (İLKHA)
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