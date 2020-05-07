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Aktüel

İstanbul'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-07 03:22:25 -
İstanbul'da bir AVM'de çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da bir alışveriş merkezinde (AVM) çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'nin ikinci katındaki giyim mağazasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

AVM içerisindeki çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmayan yangın sonrası mağaza içerisinde maddi hasar oluştu.

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