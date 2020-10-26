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Gündem İstanbul'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
Gündem

İstanbul'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde boş arsada başından vurulmuş erkek cesedi ve yanında bir tabanca bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 05:35:00 -
İstanbul'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Korkunç olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada 22.45 sıralarında oldu. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün öldüğü tespit edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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