İstanbul'da başından vurulmuş erkek cesedi bulundu

Korkunç olay, İstanbul'un Bağcılar ilçesinde İnönü Mahallesi'nde boş bir arsada 22.45 sıralarında oldu. İddiaya göre, boş arsada dolaşan vatandaşlar 25 yaşlarındaki S.Ö. adlı kişinin başından vurulmuş ve yanında tabanca olduğunu tespit etti. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde başından vurulmuş olan S.Ö.'nün öldüğü tespit edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonrasında S. Ö.'nün cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.