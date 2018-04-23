İstanbul'da balık ekmek izdihamı
Hafta sonu tatiliyle İstanbullular Eminönü’nde balık-ekmek yemeye akın etti. Yoğun kalabalık izdihama yol açtı. Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.23 Nisan 2018 Pazartesi 10:19
Galata Köprüsü’nün sol tarafında denizin içindeki nostaljik teknelerde hizmete veren balık-ekmekçilere bugün akın akın müşteri geldi. Kentin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelenlere yabancı turistler de eklenince son dönemin en yoğun müşteri kalabalığı yaşandı.
Kalabalıkların özellikle alt geçitten karşıya geçmesindeki artış izdihama yol açtı. Birçok kişi ezilme tehlikesi geçirdi.
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