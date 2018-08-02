İstanbul’da aylık fiyat artışı % 0.5

İstanbul’da temmuzda bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 0,52, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,91 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12,50, toptan fiyatlarda yüzde 16,77 yükseliş yaşandı.