İstanbul’da aylık fiyat artışı % 0.5
İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, Temmuz 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 10,12, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12,66 artış gösterdi.02 Ağustos 2018 Perşembe 10:20
İstanbul’da temmuzda bir önceki aya göre perakende fiyatlarda yüzde 0,52, toptan fiyatlarda ise yüzde 0,91 artış kaydedildi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12,50, toptan fiyatlarda yüzde 16,77 yükseliş yaşandı.
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