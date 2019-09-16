0553 313 94 23

İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı

Kentte, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı- Yakalanan hükümlülerden 20 yıla kadar hapis cezalı 6, 10 yıla kadar hapis cezalı 13, 5 yıla kadar hapis cezalı 31, 2 yıla kadar hapis cezalı 26 kişiyle gıyabi tutuklu 13 kişi bulunuyor

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyonda 89 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 15 Eylül'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik 912 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda hırsızlıktan 17, yaralamadan 13, dolandırıcılık ve sahtecilikten 9, yağma ve gasptan 7, cinsel istismar ve cinsel saldırıdan 6, cinayettin 3, kaçakçılıktan 2, şantaj ve silahla tehditten 2, uyuşturucu madde ticareti yapmadan 1, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan 1, terörden 1, zimmet suçundan 1 ve diğer suçlardan 26 kişi olmak üzere toplam 89 hükümlü gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 gram esrar, 20 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 77 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan hükümlülerden 20 yıla kadar hapis cezalı 6,10 yıla kadar hapis cezalı 13,5 yıla kadar hapis cezalı31,2 yıla kadar hapis cezalı26 ile gıyabi tutuklu 13 kişi bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:35
  1. aranan hükümlü
  2. Aranan Şahıslar Büro Amirliği
  3. Asayiş Şube Müdürlüğü
  4. operasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dedesinin kullandığı otomobilin altında kalan çocuk ağır yaralandı
    1. Dedesinin kullandığı otomobilin..
    2. Gemlik emniyetinden silah ve..
    3. Afrodisias uluslararası festivalle..
    4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, üçlü..
    5. Traktör römorkunda çocuklara mutluluk..
    6. Çikolata soslu ıslak kek tarifi
    7. İnce Minareli Medrese mimarisiyle..
    8. Bakan Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
    9. Murat Ilgaz'a UEFA Avrupa Ligi'nde görev
    10. Turizm ve kültür merkezleri yeniden..
    11. Polisin falezlerde alkollü kadınla..
    12. Trafik Eğitim Tırı Türkiye yollarında
    13. Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa..
    14. Bu savaş nasıl bitecek
    15. Muhafız Alayı darbe girişimi davası
    16. GÜNCELLEME - Muğla'da yat yangını: 1..
    17. İstanbul'da, aranan 89 hükümlü yakalandı
    18. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    19. Yeni Malatyaspor’da yüzler gülüyor
    20. İstanbul Üniversitesi ders seçimi 2019?
    21. Nijerya'da sarı humma salgınında 23..
    22. Milletvekili Girgin’den arıcılar için..
    23. Yeni Çorumspor ligdeki ilk..
    24. ANALİZ- Suudi Arabistan'a yapılan..
    25. Arzum IFA 2019'da en yeni teknolojili..
    26. Valilik, Büyükşehir ve AESOB’dan esnaf..
    27. Petlas, dünya şampiyonlarına öncülük..
    28. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    29. Mobil Trafik Eğitim Tırı yola çıkıyor
    30. ODTÜ'nün 'insansız araba teknolojisi'..
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Para para para…
    Para para para…
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!
    Buhara Köyü Muhtarı Altın paçavraların maskesini düşürdü: Menzil ile aramızdaki mesafe bin kilometre!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    Akit, yine şarlatan Adnancıların hedefinde! Kadınları çırılçıplak soyanlar, 'iftira' palavrasına sarıldı
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda
    RTÜK düzenlemesi sonrası Netflix'ten alçaklık! Türkiye'ye yönelik kara propaganda