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Yerel İstanbul'da araçlar didik didik arandı
Yerel

İstanbul'da araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:41:00 -
İstanbul'da araçlar didik didik arandı

İstanbul'da emniyet ekiplerinin il genelinde gerçekleştirdiği helikopter destekli 'huzur' uygulamasında araçlar didik didik arandı.

İstanbul genelinde birçok noktada gerçekleştirilen uygulamaya Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Deniz Liman Şube ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi destek verdi.

Taksim’de yapılan denetimlerde şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapıldı, araçlar didik didik arandı. Uygulamanın il genelinde saat 22.00’ye kadar süreceği bildirildi.

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