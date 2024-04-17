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Yerel İstanbul'da araçlar didik didik arandı
Yerel

İstanbul'da araçlar didik didik arandı

Yeniakit Publisher
2024-04-17 22:25:00 -
İstanbul'da araçlar didik didik arandı

İstanbul genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat ekipleri katıldı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde yapılan denetimlerde araçlar durdurularak, sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

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