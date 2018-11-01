0553 313 94 23
impression

İstanbul'da apartmanın bahçesinde erkek cesedi tespit edildi

Vatandaşların polise haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 11:20
İstanbul'da apartmanın bahçesinde erkek cesedi tespit edildi

Olay, Merkez Mahallesi Pınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Durum sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağı araç trafiğine kapattı, şerit çekerek incelmelerde bulundu. Yapılan inlemelerde cesedin 49 yaşındaki Özkan E.'ye ait olduğu belirlendi. 

İncelemelerin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 



Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 11:20
  1. avcılar
  2. erkek cesedi
  3. pınar sokak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    1. Karatay ısrarcı... "Veganlar koyun gibi"
    2. 18 günlük hasta bebeğin taşındığı..
    3. İstanbul Havalimanı'nda Taksim'den..
    4. TSK Metina'yı vurdu! 2 PKK'lı öldürüldü
    5. “Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman..
    6. "Khabib'i bana getirin"
    7. UBER sürücüleri Erdoğan'a seslendi
    8. Galatasaray-Fenerbahçe maçı hakemi kim?
    9. Rusya'dan Ukrayna'ya karşı hamle! Onay..
    10. Dev derbinin hakemi beli oldu
    11. Mansur Yavaş, Akşener ve..
    12. Emekli madenciyi öldüren katillere..
    13. AK Parti MHP yerel seçimlerde neden..
    14. 15 Temmuz'la ilgili şok gerçek!..
    15. İHH Sudan'ın 250 nüfuslu köyüne camii..
    16. ‘Defedin bu sürtüğü’
    17. Mehmet Özhakesi AK Parti'in Ankara..
    18. Bakan Akar: Kazdıkları çukurlara..
    19. Mustafa Kemal’e hakaret üniversite..
    20. FETÖ'nün 'izdivaç sorumlusu' ve eşi..
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları
    Hakim savcı alımı son dakika Adalet bakanlığı hakim savcı alım başvuruları

    Günün Karikatürü

    1 Kasım 2018
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri
    Ses kaydında ortaya çıktı! İşte Kaşıkçı'nın konsolosluktaki son sözleri