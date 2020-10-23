  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İstanbul'da Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma
Aktüel

İstanbul'da Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçlerine eylemi gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları amacıyla kapsamlı araştırma yapılması talimatı verildiği öğrenildi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:22:19 -
İstanbul'da Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Pendik'te bir apartmanın bahçe duvarına Alevi vatandaşlara yönelik yazılan yazılara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin tespitine yönelik kamera kayıtlarının temin edilerek incelendiği belirtildi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 19 Ekim'de Pendik İmamı Azam Caddesi Ay Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın iç bahçe duvarına kırmızı boyayla yazılar yazıldığının ihbar edilmesi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında savcılık, emniyet güçlerine eylemi gerçekleştiren kişilerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmaları amacıyla kapsamlı araştırma yapılması talimatı verdi.

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada bölgede eylem alanını doğrudan görüntüleyen kamera kaydı bulunmazken, olayın geçtiği sokağın giriş-çıkış bölgelerinde bulunan kamera kayıtlarının temin edilerek incelenmeye başlandığı belirtildi.

Öte yandan söz konusu eylemin gerçekleştiği apartmanda oturan M.B, Ş.İ. ve A.E.İ'nin müşteki olarak alınan beyanlarında, apartmanda toplam 5 aile oturduğunu, ailelerin memleketlerinin aynı olup aralarında husumet bulunmadığını, bu yazıyı görünce endişe duyduklarını, kimseden şüphelenmediklerini söyledikleri öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı
Siyaset

Sisi, Esed ve Netanyahu… İlker Başbuğ ağzındaki baklayı çıkardı

Türkiye’nin bölgede kurduğu ittifaklarla başarılı olamayacağını düşünen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, binlerce sivili katleden Mısı..
Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti
Dünya

Bölgede yeni gelişme! Azerbaycan gümletti

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 4 İHA'yı etkisiz hale getirdi.
İsmail Ok: Meral Akşener partiye operasyon çekiyor
Siyaset

İsmail Ok: Meral Akşener partiye operasyon çekiyor

İYİ Parti'den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, FETÖ iddialarıyla çalkalanan partiyle ilgili yeni iddialar ortaya attı..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay