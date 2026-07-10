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Gündem İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
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İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşandığı eşinin evine giderek dehşet saçtı. Eski eşini ve 18 yaşındaki kendi oğlunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. Olay sırasında evde bulunan diğer çocuğu ise kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.

Dehşet olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, konuşmak istediğini söyleyerek eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi. Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle  Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek öldürdü. Dehşet baba aynı silahla intihar etti.

Olay sırasında evde bulunan A.G.’nin ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.

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