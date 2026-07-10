İstanbul’da aile katliam: Eski eşini ve 18 yaşındaki oğlunu tüfekle öldürüp intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşandığı eşinin evine giderek dehşet saçtı. Eski eşini ve 18 yaşındaki kendi oğlunu tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. Olay sırasında evde bulunan diğer çocuğu ise kanepenin arkasına saklanarak kurtuldu.
Dehşet olay, Boğazköy Mahallesi'nde yaşandı. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Davut Gökkaya, konuşmak istediğini söyleyerek eski eşi Türkan Gökkaya’nın evine geldi. Şahıs, bir süre sonra yanında getirdiği pompalı tüfekle Türkan Gökkaya ve oğlu Emin Gökkaya’ya (18) ateş ederek öldürdü. Dehşet baba aynı silahla intihar etti.
Olay sırasında evde bulunan A.G.’nin ise kanepenin arkasına saklanarak kurtulduğu öğrenildi.