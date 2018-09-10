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İstanbul'da Afrika iş zirvesi! 30'un üzerinde bakan katılacak

İstanbul’da Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği işbirliği ile düzenlenecek 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na Afrika kıtasından 30’un üzerinde bakan ve 2 binin üzerinde iş adamının katılması bekleniyor.

10 Eylül 2018 Pazartesi 18:03
İstanbul'da Afrika iş zirvesi! 30'un üzerinde bakan katılacak

Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği, gelecek ay İstanbul’da düzenlenecek 2. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin iş birliği çerçeve anlaşması imzaladı. Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi'nde yapılan törende imzaları Ticaret Bakanlığı adına Türkiye’nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Afrika Birliği Ekonomi İşleri Komiseri Victor Harison attı. Burada konuşan Ulusoy, birinci forumun büyük başarıya ulaştığını ve kıtadan 30’un üzerinde bakan ve 2 binin üzerinde iş adamının katıldığını hatırlattı.

Afrika Birliğine verdiği katkıdan dolayı teşekkür eden Ulusoy, "İkinci forumun da önemli ve somut iş anlaşmalarının imzalanmasına vesile olacağına eminim." dedi. Harison da Afrika ülkelerinin ekonomilerini dönüştürme çabasında olduğunu kaydederek, özel sektörün bu alanda önemli rol oynadığına değindi.

'TÜRKİYE AFRİKA'NIN ÖNCELİKLİ ORTAĞI'

“Afrika’nın ortaklara ihtiyacı var. Türkiye, Afrika’nın öncelikli ortağı.” diyen Harison, Türkiye ve Afrika arasındaki ilişkinin ortak çıkarlar üzerine kurulu olduğunu kaydetti. 10-11 Ekim tarihlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Afrika Birliği ve Ticaret Bakanlığının ortaklığında İstanbul'da ikincisi düzenlenecek forumun ilki Kasım 2016’da yapılmıştı. Türkiye ve Afrika arasında iş birliği fırsatlarının ortaya çıkarılmasını ve hem Türk hem de Afrikalı özel sektör girişimcilerinin teşvik edilmesini amaçlayan foruma, 50 Afrika ülkesinden katılım bekleniyor.

3 binden fazla katılımcının ve 80 konuşmacının yer alacağı foruma ayrıca 60’a yakın bakanın da katılması planlanıyor.

 

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 18:03
  1. İstanbul
  2. Afrika

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