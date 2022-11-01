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Yerel İstanbul'da 7 deniz hattı daha açıldı! İşte o fiyatlar..
Yerel

İstanbul'da 7 deniz hattı daha açıldı! İşte o fiyatlar..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da yeni 7 deniz hattı daha açıldı. Bostancı'dan Avcılar'a giden deniz otobüsünde sadece 2 yolcu olduğu görüldü. 7 yeni deniz hatta seferlerinin ücretleri de açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 14:15:00 -
İstanbul'da 7 deniz hattı daha açıldı! İşte o fiyatlar..

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı bugünden itibaren seferlere başladı. Fiyat listesinde Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

 Sefer süresi 50 dakika olarak ayarlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması planlanıyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verileceği açıklandı. 
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