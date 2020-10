İstanbul’da 2.5 ton sahte içki ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekipleri, O.K. adlı bir kişinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Arnavutköy’de sahte içki sevkıyatı yapılan bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramalarda sadece yetkili kurumlarda bulunan “Bandrollü Ürün İzleme Cihazı” (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen, sevkıyata hazır vaziyette 100 CC’lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2.5 ton sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iş yeri sahibi O.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, Mersindere Mahallesi’nde devriye görevi sırasında bir evden yoğun anason kokusu gelmesi sonrası operasyon düzenledi. Aramada, 190 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi. Evdeki V.S. (69) gözaltına alındı. Mersin’de 290 litre sahte içki ve 2 litre metil alkol, Karabük’te de 10.5 litre sahte içki ele geçirildi.