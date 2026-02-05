  • İSTANBUL
İstanbul'da 240 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'un iki ilçesinde düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonunda, yaklaşık 240 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilirken 4 zehir taciri kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine nefes aldırmıyor. Şehrin iki yakasında uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.

KAĞITHANE VE KARTAL HATTINDA EŞ ZAMANLI BASKIN

Narkotik ekiplerinin hedefinde Kağıthane ve Kartal ilçelerindeki iki ayrı adres ile uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen iki araç vardı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği baskınlarda, adresler ve araçlar didik didik arandı. Operasyon neticesinde uyuşturucu ticaretinin kilit isimlerinden olduğu değerlendirilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

KRİSTAL VE SIVI ZEHİR LABORATUVARI

Yapılan aramalarda ele geçirilen maddelerin miktarı operasyonun büyüklüğünü gözler önüne serdi. Ekipler; 240 kilo 300 gram ağırlığında sıvı ve kristal formda sentetik uyuşturucu ile bu zehrin çoğaltılmasında kullanılan 87 kilo 500 gram kimyasal katkı maddesi buldu. Ayrıca uyuşturucu imalatında kullanılan hassas teraziler, çeşitli aparatlar ve suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar nakit paraya el konuldu. Emniyetteki sorguları süren zanlıların, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

