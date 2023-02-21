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Yerel İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!
Yerel

İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-21 16:29:00 -
İstanbul'da 2 katlı bina çöktü!

İstanbul Fatih'te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Fatih’te 2 katlı metruk bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Fatih Katip Kasım Mahallesi Hadım Odaları Sokakta yer alan 3 katlı metruk binada, saat 11.00 sıralarında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye erleri enkazda inceleme başlattı. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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