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Aktüel İstanbul'da 2 bin 519 sürücüye 1 milyon 139 bin 100 lira ceza kesildi
Aktüel

İstanbul'da 2 bin 519 sürücüye 1 milyon 139 bin 100 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:35:11 -
İstanbul'da 2 bin 519 sürücüye 1 milyon 139 bin 100 lira ceza kesildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da trafik uygulamasında 3 bin 923 araç kontrol edilirken 2 bin 519 sürücüye 1 milyon 139 bin 100 lira ceza yazıldı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-5 Eylül'de Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih ile D-100 Karayolu ve sahil yolunda denetim yaptı.

Uygulamaya 38 resmi ekip, 16 sivil ekip ve 14 motosikletli ekip olmak üzere 122 polis katıldı.

Toplam 3 bin 923 aracın kontrol edildiği uygulamada, 111 abartı egzoz, 91 makas atma, 63 alkollü araç kullanma, 65 sürücü belgesiz araç kullanma, 14 emniyet şeridi ihlali, 344 seyir halinde cep telefonu kullanma, 562 emniyet kemeri takmama, toplu ulaşım araçlarına yönelik 38 Hıfzısıhha Kanununa muhalefet ve 1231 diğer maddelerden olmak üzere toplam 2 bin 519 sürücüye 1 milyon 139 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca 139 araç trafikten men edilirken 1 çalıntı motosiklete işlem yapıldı.

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