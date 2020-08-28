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Aktüel İstanbul'da 1147 parça tarihi eser ele geçirildi
Aktüel

İstanbul'da 1147 parça tarihi eser ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 11:17:26 -
İstanbul'da 1147 parça tarihi eser ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1147 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takiple istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ağustos'ta Kağıthane ve Şişli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, tarihi cami ve vakıf binalarından çalındığı belirlenen 1147 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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