İstanbul'a sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada;

“Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak " denildi.

Açıklamada ayrıca, "13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor" ifadelerine de yer verildi.

Uzmanlardan dışarı çıkmayın uyarısı

İstanbul başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de sıcaklık cuma günü 50 derece hissedilecek. Sıcaklar pazar gününe kadar etkili olacak. Ölümcül sıcaklar karşısında meteoroloji uzmanları 'Dışarı çıkmayın' uyarısı yapıyor.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "En kritik gün Cuma. Hem Afrika hem de Basra sıcakları yola çıktı. Bu olağan bir şey değil, afet niteliğinde. Türkiye, sıcak hava risk haritasında son kategori olan 'Aşırı Tehlikeli' kategorisine girdi. Sıcakların zirve yapacağı günler cuma, cumartesi ve pazar. Bu üç güne çok dikkat etmeliyiz. Cuma hava sıcaklığının Antalya'da 43 dereceye, cumartesi Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor." diyerek uyardı.

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