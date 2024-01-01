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Yerel İstanbul'a Kutup Soğuğu Geliyor! İşte o tarih
Yerel

İstanbul'a Kutup Soğuğu Geliyor! İşte o tarih

Yeniakit Publisher
2024-01-01 15:35:00 - 2024-01-03 12:55:14
İstanbul'a Kutup Soğuğu Geliyor! İşte o tarih

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur geliyor. Sonrasında ise kutup soğukları uyarısı yapıldı.10-11 Ocak gibi İstanbul'a KAR gelebilir.

Meteorolojik tahminlere göre yeni yılın ilk haftasında yağmur geliyor. Sonrasında ise kutup soğukları uyarısı yapıldı.10-11 Ocak gibi İstanbul'a KAR gelebilir.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir."

10-11 Ocak gibi İstanbul'a KAR gelebilir

Yeni yılın ilk gününden itibaren beklenen yağışlı hava geliyor. Hafta ortasından itibaren yurdun büyük bölümünde aralıklı yağış etkili olacak. Yağışlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışında hafta boyunca devam edecek.
Hava Forum sayfası ise İstanbul'a kutup soğuğu uyarısı yaptı. Paylaşımda "Yeni yıl, yeni başlangıç... Ocak ayının 2. haftasına doğru ülkemize doğru çok sert bir kutup soğuğu inebilir. Ülkemizde çetin kış koşullarının 10-15 Ocak itibarıyla başlama ihtimali güçleniyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, hoş geldin 2024..." dedi.

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Yorumlar

Misafir

Oh be Ekrem’e gün doğdu.Ya İngiliz büyük elçiyle buluşacak ya da kayak tatilinde olacak.Çocuklarının içinde bulunduğu yaş kategorisini ıskalamamış olacak.Tatil de yakışıyor puslu havayı da çok seviyor

berk

bu istanbul la kar gelmiçek insan ları niye kandıyor sunuz
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