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Yaşam İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Yaşam

İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Soğuyan hava şartlarından sonra İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı merak ediliyordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul başta olmak üzere yurt geneli için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki, İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-23 00:07:00 -
İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Akdeniz üzerinden gelen yağışlar ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk sistemin kuzeybatı kesimlerden başlayarak Türkiye'yi etkilemesi bekleniyor.

İstanbul’a kar yağacak mı?

İstanbul'da çarşamba akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. AKOM'dan, "Çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor." açılaması yapıldı.

AKOM'dan İstanbul açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, çarşamba akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden Sibirya kökenli yeni bir soğuk hava dalgasının Marmara Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.

Sistemin etkisi ile bugün 15 dereceler civarında seyreden sıcaklıkların, çarşamba akşam saatlerine kadar azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri yaşanabilir.

Bugün kent genelinde aralıklarla sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Yarın rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile sıcaklıkların 4-8 derece aralığına gerileyeceği, beraberinde sağanak geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Çarşamba yağışların gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülürken, akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile sıcaklıklar 1 derece civarına gerileyecek. Beraberinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının cuma sabah saatlerine kadar etkili olacağı, ardından bölgeyi terk edeceği tahmin ediliyor.

Gelecek hafta sonu itibarıyla sıcaklıkların tekrar bahar değerlerine yükselmesi bekleniyor.

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