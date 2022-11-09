  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu
Yaşam

İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

İstanbul havalar ne zaman soğuyacak kar mı yağacak? İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanıyor. Beklenen mevsim yağışlarının gerçekleşmemesi barajları olumsuz etkiledi. Bu sebeple İstanbul'da havanın ne zaman soğuyacağı, kar uyarısı bulunup bulunmadığı merak ediliyor. Peki, İstanbul bu hafta hava nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2022-11-09 15:39:00 -
İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

İstanbullular yağışların ne zaman başlayacağını, bu ay içerisinde kar yağışı uyarısı olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden önemli hava olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ökten, "İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir. O sistemi yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ökten, "23 Kasım'da Stratosferik polar vortex'in ikiye bölünmesi bekleniyor. Bu olay genelde Ocak ayında olurdu. Bu durum kutupta biriken soğukların kutbu terk edeceğini gösteriyor. Aralık ayı Avrupa'da çok sert geçebilir; fakat tam olarak nereyi etkileyeceği belli değil" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?
İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

Yaşam

İstanbul'un suyu kaç ay yeter? İstanbul bu sene kuraklık susuzluk yaşar mı?

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:
İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

Yaşam

İstanbul sular saat kaçta gelecek 9 Kasım Çarşamba | Su kesinti saatleri güncel:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23