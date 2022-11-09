İstanbullular yağışların ne zaman başlayacağını, bu ay içerisinde kar yağışı uyarısı olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul'a kar mı yağacak? İstanbul güncel hava durumu

Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabı üzerinden önemli hava olaylarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Ökten, "İstanbul'da havalar Cumartesi gününe kadar bugünkü değerlerde. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklık biraz daha düşecek. Yağış ihtimali de var. 17 Kasım'dan itibaren sıcaklıklar gündüz dahi tek hanelere düşebilir. O sistemi yakından takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ökten, "23 Kasım'da Stratosferik polar vortex'in ikiye bölünmesi bekleniyor. Bu olay genelde Ocak ayında olurdu. Bu durum kutupta biriken soğukların kutbu terk edeceğini gösteriyor. Aralık ayı Avrupa'da çok sert geçebilir; fakat tam olarak nereyi etkileyeceği belli değil" ifadelerini kullandı.