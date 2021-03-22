İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?

Meteoroloji Hava Müdürlüğü tarafından bu haftaki hava durumuna ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Meteoroloji, önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporlarını paylaştı. Hafta içerisinde İstanbul’da kar yağışı olacağını açıklayan meteoroloji, yurt genelinde havaların oldukça soğuyacağını da ekledi. Sağanak yağışların görüleceği bu haftada İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yurt genelinde bu hafta kar ve yağmur yağışı etkisini gösterecek. Pazartesi itibarı ile yurt genelinde sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, kara yağışı da görüleceği belirtildi. Peki, İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak? İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?

İstanbul’daki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan Meteoroloji, kar yağışının hangi gün olacağına da açıklık getirdi. Meteoroloji, perşembe günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.