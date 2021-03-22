  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Uzman isimden korkutan uyarı: Yine aynı şeyleri yaşıyoruz

Hem milleti ayrıştırıyorlar hem de HDP ile birleşip AK Parti’yi suçluyorlar! Aytun Çıray’dan bölücülük kokan mesaj

Uzman isimden çarpıcı açıklama! Darbe sonrası Arakanlı Müslümanlardan özür dilediler

Bir zamanlar CHP'lilerin tecavüz ettiği kadınlara "yollu" diyen de kendisi! Fesat proje uçtu Can'cık algıya başladı

İran ve Rusya ile gerilen ABD, 3 ülkeyi yanına aldı! Bölgeye geniş çaplı hareket

Paşinyan'dan olay itiraf: Rusya'dan cephanesiz olarak satın aldık

İdlib'te hain saldırı! 6 sivil öldü 16 kişi yaralandı

İşte solakların gerçek yüzü... Hilal Kaplan: Gün boyu ölüm tehditleri alıyorum!

Devasa gizli üsleri ortaya çıktı! İngiliz medyasına konuştular, saldırı için ‘yüzlerce füze’

Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu salıverildi
Yaşam İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?
Yaşam

İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?

Meteoroloji Hava Müdürlüğü tarafından bu haftaki hava durumuna ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Meteoroloji, önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporlarını paylaştı. Hafta içerisinde İstanbul’da kar yağışı olacağını açıklayan meteoroloji, yurt genelinde havaların oldukça soğuyacağını da ekledi. Sağanak yağışların görüleceği bu haftada İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak? İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-22 00:13:00 -
İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?

Meteoroloji Hava Müdürlüğü tarafından bu haftaki hava durumuna ilişkin önemli açıklamalar yapıldı. Meteoroloji, önümüzdeki haftaya ilişkin hava tahmin raporlarını paylaştı. Hafta içerisinde İstanbul’da kar yağışı olacağını açıklayan meteoroloji, yurt genelinde havaların oldukça soğuyacağını da ekledi. Sağanak yağışların görüleceği bu haftada İstanbul’da kar yağışının olup olmayacağı merak konusu oldu.

Yurt genelinde bu hafta kar ve yağmur yağışı etkisini gösterecek. Pazartesi itibarı ile yurt genelinde sıcaklıkların düşüşe geçmesi beklenirken, kara yağışı da görüleceği belirtildi. Peki, İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak? İstanbul’a kar geri mi geliyor? İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

İstanbul’da hangi gün kar yağışı olacak?

İstanbul’daki hava durumuna ilişkin uyarılarda bulunan Meteoroloji, kar yağışının hangi gün olacağına da açıklık getirdi. Meteoroloji, perşembe günü İstanbul genelinde karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İhvan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

İhvan'dan Türkiye açıklaması

Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili İbrahim Munir, Mısır yönetimiyle 2013'ten beri yaşadıkları krizin çözüm..
TRT hayranları üzen haberi duyurmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı tarih verdi
Medya

TRT hayranları üzen haberi duyurmuştu! Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı tarih verdi

TRT’de izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık! İstanbul Sözleşmesi...
Gündem

Milli Gazete’den Erdoğan’a büyük vefasızlık! İstanbul Sözleşmesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temel Karamollaoğlu’nun da ittifak içerisinde olduğu CHP, İYİ Parti, HDP, Gelecek Partisi ve DEVA Partis..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay