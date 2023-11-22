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Yerel İstanbul’a kar geliyor!
Yerel

İstanbul’a kar geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 10:32:00 -
İstanbul’a kar geliyor!

İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor.

İstanbul'da 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki (AFAD) Kış Tedbirleri Toplantısı'na İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, ilçe kaymakamları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Vali Gül, kentte 26 Kasım Pazar günü kar yağışı beklendiğini belirterek toplantının, kurumlar arası iş birliğinin sağlanması ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için yapıldığını ifade etti.

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