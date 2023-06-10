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Spor İstanbul’a final dopingi! İşte beklenen gelir
Spor

İstanbul’a final dopingi! İşte beklenen gelir

Yeniakit Publisher
2023-06-10 09:23:00 -
İstanbul’a final dopingi! İşte beklenen gelir

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapan İstanbul’da turizm ve yeme-içme sektörü, final akşamına yakışır bir hafta sonu geçirmeye hazırlanıyor. Otellerde doluluk oranıyla birlikte fiyatların da yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, “İstanbul’da lüks lokantalar iğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette. Şehre bu dönem olması gerekenden çok daha fazla hareket geldi. 120 milyon dolarlık bir döviz geliri bekliyoruz” diyor.

İstanbul’da bu akşam Manchester City ve Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali hem turizm hem yeme-içme sektöründe doping etkisi yarattı. Final maçı İstanbul’daki otellerde doluluk oranını artırırken; lüks restoranlara olan talep ise “İğne atsanız yere düşmeyecek vaziyette” olarak yorumlandı.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, “Tahminimiz 120 milyon dolarlık bir Döviz gelirimiz olacak. Bundan önce 3 yıllık Şampiyonlar Ligi finali yapılan ülkelerde o şehre gelen seyircilerin yüzde 43’ü diğer şehirleri de ziyaret etmişler. İlave yüzde 23 para harcamışlar. Bizde gelen bir turist 700-800 Dolar harcıyor ortalama olarak. Bu misafirlerin 2 bin doların üzerinde harcayacağı tahmin ediliyor” dedi.

Eresin, “220 bin yatak kapasiteli 3 bin civarında Otel olduğu düşünüldüğünde, UEFA’nın da katkısıyla doluluk oranlarında artış olması muhtemel. Mevcut yüzde 70 doluluk oranından öngörülen yüzde 20’lik bir artış, bu haftasonu için şehrin doluluk oranını yaklaşık yüzde 90-95’e getirecek” dedi.

SATIŞLARDA ARTIŞ

Anadolu Efes CEO’su Can Çaka da satışlarda artış beklediklerini ifade ederek, “Net bir şekilde ölçmek mümkün olmasa da genel olarak bizim deneyimimiz şu, Türkiye’de turizmin toplam bira tüketimine etkisini yüzde 8-10 seviyesinde. Avrupa’da çok ciddi ihracat faaliyetimiz de var. Örneğin Almanya ve İngiltere en büyük pazarlarımız. Dolayısıyla Avrupa’dan gelen tüketicilerin tercihini bu etkiliyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi final maçı özelinde de tüketimde bir artış bekliyoruz. İş ortaklarımızın olduğu noktalarda faaliyetlerde de artış olacaktır” açıklamasını yaptı.

‘İĞNE ATSANIZ YERE DÜŞMÜYOR’

Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, “Bu tür uluslararası üst seviyede özellikle spor ve sanat etkinlikleri hem şehir otellerine hem yeme-içme noktalarına çok güzel katkı sağlıyor. Özellikle dün akşam İstanbul’da lüks lokantaların tamamında iğne atsanız yere düşmeyecek doluluktaydı. Söz konusu İstanbul olduğu zaman hem işletmelerde hem mekânlarda hem de büyük işinsanlarının evlerinde çok fazla özel etkinlikler oluyor. İşinsanları arasında da çok iyi bir iletişim kurulmuş oluyor. Otellerin doluluk oranlarıyla birlikte fiyatlar da yükseliyor. Kalış süresini en az 3 gün olarak belirleyen oteller de oluyor. Hem turizmi hem gastronomiyi hatta perakendeyi de olumlu etkiliyor” diye konuştu.
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