İstanbul’a artık neden eskisi gibi kar yağmıyor?

İstanbullular kar yağışına hasret yaşıyorlar. Geçmiş yıllarda hayatı durma noktasına getiren kış manzaraları artık daha seyrek yaşanıyor. Uzman değerlendirmeleri, İstanbul’da kar yağışının azalmasının yalnızca hava durumuyla değil, şehirleşme ve iklim koşullarıyla da bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Peki, İstanbul’da neden az kar yağıyor?

İstanbul’da kar yağışı neden azaldı?

İstanbul’un tarihinde sert kışlar da yaşandı, karın hiç uğramadığı yıllar da oldu. 1918’de kar yağmadığı, 1929’daki şiddetli kışın ise uzun süre hafızalarda kaldığı biliniyor. 1954’te benzer bir sert kış görülürken 1987’de Balkanlar’dan gelen kar fırtınası şehri etkisi altına aldı; 2004 kışı ise yoğun kar ve fırtınayla ulaşımın kilitlendiği, TEM Otoyolu’nun saatlerce kapalı kaldığı dönem olarak anılıyor. 2017’de şehir yoğun karla mücadele ederken 2020’de kar yağmadı; 2022’deyse kar nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı, uçuşlar durdu. Ancak son yıllarda bu tablo, daha seyrek ve daha kısa süreli görülmeye başladı.

Isı adası etkisi İstanbul’u nasıl ısıtıyor?

Prof. Dr. Orhan Şen’e göre metropolde karı zorlaştıran ana nedenlerden biri, yoğun yapılaşmanın ve enerji kullanımının büyüttüğü “ısı adası etkisi”. Şen, şehir içindeki sıcaklığın bu etkiyle karın tutunacağı eşikleri aşabildiğini vurguluyor ve "İstanbul'da bundan 40-50 sene önceki kar yağışları yok artık. Yok olmasının nedeni nedir? Yok olmasının nedeni metropol bir şehirde, betonlaşmış bir şehirde ısı adası etkisidir. Isı adası etkisinden dolayı, İstanbul'da kar yağışı çok nadir olur. Düşünün kışın o gökdelenler ısıtılıyor değil mi? Ne ile? Doğal gaz ile ısıtılıyor. O ısı enerjisi nereye gidiyor? Atmosfere gidiyor. Atmosfere gittiği için dışı, havayı 2-3 derece daha ısıtıyor. Dolayısıyla bu büyük şehirlerdeki kar yağmamasının nedenlerinden bir tanesi odur” dedi.

Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "1987 kışında bu bulunduğumuz yerde bir metreden fazla kar vardı. Dolayısıyla yağdığı zamanlar oldu mu, oldu. 2003'te, 2004'te falan bayağı kar yağdığı zamanlar oldu ama bunu epey zamandır söylüyoruz, Türkiye'de yaklaşık olarak Sivas'ın batısına artık pek kar düşmesini beklemiyoruz. İstanbul zaten çok kar yağan bir yer değil ama bu sene Ankara'ya da çok fazla bir kar yağmadı. Dolayısıyla biz artık yavaş yavaş bu bölgelerde karın çekildiğini görmeye başlayacağız. Uludağ'a bile baktığımızda Uludağ'da bile parçalı kaldı kar. Dolayısıyla artık Batı'da çok fazla kar yok. Kar görmek isteyen Kars'a, Sarıkamış'a gidecek" dedi.