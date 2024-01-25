İstanbul'a aday mısın aday gibi misin? Zoraki İBB adayı İP'li Buğra'dan İmamoğlu açıklaması

Buğra Kavuncu beraberinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile esnaf ziyaretinde bulundu.

İP'li Kavuncu, bir gazetecinin 2019 seçimlerinde ittifak yaptıkları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olmasından sonra yapılan eleştirilere ilişkin sorusuna cevap verdi.

'Kimseye karşı bir tepkimiz yok!'

İP'li Buğra Kavuncu cevabında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. İstanbul'u çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı da ortaya koymak, bizim en doğal hakkımız. Zaman zaman elbette ki vatandaş kendi görüşünü beyan ediyor; işte 'siz aday olursanız falanca seçilir, siz aday olursanız filanca seçilir' gibi… Bunların hepsine de tabii ki saygı duyuyoruz. Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok."