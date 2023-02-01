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Yerel İstanbul yolu trafiğe kapatıldı!
Yerel

İstanbul yolu trafiğe kapatıldı!

Kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı Tüneli'nde, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 13:55:00 -
İstanbul yolu trafiğe kapatıldı!

TEM yolu Bolu Dağı Tüneli'nde otomobil, otobüs, TIR ve kar küreme aracı çarpıştı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle İstanbul yönü, ulaşıma kapanırken, yolda uzun araçları kuyrukları oluştu. Trafik ekipleri, sürücüleri TEM yolu Abant gişelerinden D-100 yoluna yönlendirdi.

 

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