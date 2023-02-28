İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi akademik personel alıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan dosyayı 6 (altı) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak bir dilekçe ekinde rektörlüğe teslim eder.

Adaylar, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doktor Öğretim Üyesi adayları; Özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı bir dilekçe ekinde 4 (dört) nüsha (CD, DVD veya USB Bellek) olarak teslim eder.

Başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 Cevizlibağ /Zeytinburnu/ İstanbul adresine şahsen yapılacaktır.

Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihi itibari ile 15 gün olup, eksik belge ve süresi içinde yapılmayan başvurular ile posta ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARŞ.GÖR. ADAYLARI İÇİN SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme Tarihi : 17.03.2023

Giriş Sınavı Giriş Tarihi : 21.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 24.03.2023

Sonuçların açıklanacağı Adres: https://www.yeniyuzyil.edu.tr

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