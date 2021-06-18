İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 39 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi z birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adaylar başvurularını 18.06.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacak olup posta ile gönderilen başvurular ise dikkate alınmayacaktır. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
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