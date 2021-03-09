İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 09.03.2021 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte (internet yoluyla) elektronik ortamda [email protected] e-posta adresine gönderilerek gönderilecek gerçekleşecek olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

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