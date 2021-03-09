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Ekonomi İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan akademik kadrolarına 36 öğretim üyelesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 14:43:00 -
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 09.03.2021 tarihine kadar istenen belgelerle birlikte (internet yoluyla) elektronik ortamda [email protected] e-posta adresine gönderilerek gönderilecek gerçekleşecek olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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