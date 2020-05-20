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İstanbul yeni güne sakin başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 07:33:48 -
İstanbul yeni güne sakin başladı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 15 ilde uygulanan dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi.

Kısıtlama sonrası ilk günün sabahında İstanbul'da sakinlik gözlendi. Saat 07.25 itibarıyla İBB mobil uygulamasının verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 11 olarak ölçüldü. Araç akışının yanı sıra duraklarda ve caddelerde de yoğunluk yaşanmazken, işe gitmek isteyen vatandaşların maske takarak, tedbir aldıkları görüldü.

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