İstanbul’da hazar günü havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, bu hafta İstanbul’da hava nasıl olacak?

İstanbul yarın hava nasıl olacak? 17 Nisan Pazar İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İstanbul’da hava sıcaklığının düşeceği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; 17.04.2022 Pazar günü ülkemizin batı ve iç kesimlerine Afrika üzerinden toz taşınımı beklenmektedir. 18.04.2022 Pazartesi günü iç ve kuzey kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması da beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağış, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Kuvvetli yaşı uyarısı açıklamasında ise “Yağışların yarın Bölgemizin batı kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İs İstanbul, Yalova) yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamlar ,sel, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Hava sıcaklığı 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor” ifadeleri kullanıldı.