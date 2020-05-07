İstanbul ve Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonları

İstanbul polisince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında İstanbul ve Kırklareli’nde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındı. Baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Esenyurt, Küçükçekmece, Fatih ve Sultangazi ilçeleri ile Kırklareli’nde bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından farklı zamanlarda çok sayıda adrese yapılan operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu uyuşturucularla bağlantılı şüphelilerin de gözaltına alındığı operasyon, polis kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

Bir eve yapılan baskında, uyuşturucu tacirlerinin tuvaletin havalandırma penceresinden iple iki kat aşağıya sarkıtarak gizlediği uyuşturucu poşetleri, polisin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Bir başka operasyonda ise takibe alınan bir otomobilin bagajında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.