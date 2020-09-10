İstanbul ve Ankara’da toplu ulaşıma virüs ayarı
Son dönemde koronavirüs vakalarında görülen artışa ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve uyarılara rağmen toplu taşımada yaşanan olumsuz görüntüler, bir dizi tedbirlerin alınmasını beraberinde getirdi.
Şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmamasını kararlaştıran İstanbul Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, raylı sistem araçlarında (metro, tramvay) oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50’sine, metrobüslerde ise üçte birine kadar ayakta yolcu alınabileceğine hükmetti. Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu ise raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin ise yüzde 50’si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine, karşılıklı oturma düzeni varsa yüz yüze gelinmeyecek ş̧ekilde birer koltuk boş bırakılarak çapraz olarak oturulmasına karar verdi.