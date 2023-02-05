Açıklamalar peş peşe geldi! Eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. Son olarak İstanbul ve Ankara valiliklerinden açıklamalar geldi.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kıymetli Hemşehrilerim Sevgili Öğrenciler, 20.00’de Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün paylaştığı verilere göre ilimizde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime 6 Şubat Pazartesi günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin yaptığı paylaşımda, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre, İlimizde yarın sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma, öğlen saatlerinden itibaren de yoğun yağış beklendiğinden ilk, orta, lise ve okul öncesi eğitim kurumlarında 06 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır.