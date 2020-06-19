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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, LGS sınavı nedeniyle yarın uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 09:07:00 - 2020-06-19 10:06:57
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Sınav heyecanı yaşayan değerli ailelerimiz,Cumartesi günü yapılacak LGS nedeniyle sınava girecek adayların sınava toplu taşım araçlarıyla gelmeleri halinde yanında bir yakını, özel araçlarla gelmeleri halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını, Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

Sınava girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm ilçe nüfus müdürlükleri; Cuma günü saat 20.00’ye kadar, Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Sınava girecek adaylar, yakınları ve sınav görevlilerinin ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi vb.) aksama olmaması için, Beyaz koyu onay işareti Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacaktır. Ayrıca; Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından bilet almış olanlar ile daha önceden günü belirlenmiş nikah törenlerine katılacak aileler, şahitler ve kısıtlı sayıdaki misafirler,Beyaz koyu onay işareti sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaklardır."

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