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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş uyarı
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 22:33:00 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan flaş uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar konusunda İstanbulluları ikaz etti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürümüzün verdiği bilgilere göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmayalım, dikkatli olalım."

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