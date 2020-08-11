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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya, mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:50:13 -
İstanbul Valisi Yerlikaya, mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, il genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirleriyle video konferans gerçekleştirdi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 'sağlık için, hepimiz için' denetimlerinin koordinasyonu için mülki idare amirlerimiz ile video konferans gerçekleştirdik. 39 ilçemizde gün boyu denetimler devam edecek. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum."

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