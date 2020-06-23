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Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti"

Yeniakit Publisher
2020-06-23 18:15:26 -
İstanbul Valisi Yerlikaya: "(İstanbul'daki yağış) Maalesef 30-32 yaşlarında bir Suriyeli misafirimiz vefat etti"
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