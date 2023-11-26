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Aktüel İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı
Aktüel

İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-26 14:54:00 -
İstanbul Valisi Gül'den "evsizleri 112'ye bildirin" çağrısı

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sokakta kalan kişilerin 112'ye bildirilmesi çağrısında bulundu.

Gül, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kalacak yeri olmayan evsizleri, yaz kış anlaşmalı otellerimizde ve kamu tesislerinde misafir ediyoruz. Lütfen sokakta gördüğünüz kişilere para vererek dilenciliğe teşvik etmeyin. Gözümüzden kaçan kişileri 112'ye bildirdiğinizde arkadaşlarımız güvenli bir yere yerleştireceklerdir." ifadelerini kullandı.

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