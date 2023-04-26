İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan flaş uyarı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım"
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