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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Yarın izin verilecek
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Yarın izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-13 18:16:00 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Yarın izin verilecek

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli İstanbullular; 14 Mart Pazartesi'den (yarın) itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime sabır ve anlayışları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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