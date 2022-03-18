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Gündem İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: 17.30'dan itibaren...
Gündem

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: 17.30'dan itibaren...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 16:47:00 - 2022-03-18 16:48:52
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: 17.30'dan itibaren...

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle alınan kararı açıkladı.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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