0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliğinden Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen çocuğa cinsel istismara ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında "Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Valiliği'nden Küçükçekmece'de çocuğa cinsel istismara ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır." denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Kanarya Mahallesi'nde 22 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen küçük yaştaki çocuğun istismarı olayını nefretle kınıyor, yavrumuza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

"İnsanlık dışı, vicdanları sızlatan ve asla kabul edilemez durumdaki bu tür olaylar hepimizi derinden üzmektedir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur olayın öğrenilmesiyle birlikte yavrumuza ve ailemize hemen sağlık ve psiko-sosyal hizmet desteği sağlanmıştır. Olayın failinin yakalanması ve en kısa sürede adalete teslim edilmesi için İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğümüzün Asayiş, Çocuk Şube, Terörle Mücadele, Siber Suçlar, İstihbarat, Güvenlik, Çevik Kuvvet ve diğer birimlerinden oluşan ekiplerimizle titizlikle ve kesintisiz devam eden bir çalışma başlatılmıştır. Sosyal medyada mağdur yavrumuzun ve ailesinin sağlık durumlarına ilişkin yapılan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Maalesef bu tür müessif olayların toplumda kaos ve kargaşa çıkarmak isteyen bazı çevreler tarafından provokasyon amacıyla kullanıldığı da tarafımızdan dikkatle izlenmekte ve tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlem başlatılmaktadır. 

Bu olayları kullanmak isteyen art niyetli paylaşımlara itibar edilmemesini, yoğun emek ve mesai içerisinde bu tür olayların önlenmesi ve aydınlatılması için görev yapan güvenlik güçlerimize yardımcı olunmasını bekliyoruz."  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 21:02
  1. İstanbul Valiliği
  2. Küçükçekmece

YORUM YAZ

  • mustafamustafa29 dk önce
    CHP ZİHNİYETİ BAŞA GEÇTİ TÜM SAPIKLAR MESAİYE BAŞLADI. İŞTE CHP YÖNETİMİ GERÇEKLERİ. DÜN METROBÜSTE BUGÜN BİNA ARKASINDA BAKALIM YARIN KİMLERE SALDIRACAK BU SAPKIN KAMALİSTLER. ALLAHIM SEN BU SAPKIN CHP ZİHNİYETİNDEN VE SAPIKLARINDAN BU MİLLETİ KORU. DAHA DÜN KOLTUĞA OTUDULAR BUGÜN İCRAATLARI BU. SEN BİZİ KORU YARABBİ.
  • kazım çobanderelikazım çobandereli33 dk önce
    Sn Erdoğan ve kabinesi cezaları tekrar masaya yatırmaları gerekir. yoksa vebal altındalar.suçluya müebbet veriliyor ama 15 yıl sonra cezası bitiyor. idam dersen geçen seçimde söz verildiği halde getirilmedi.suçlar büyük ama cezalar küçük.yok böyle adaletsizlik!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Halk TV'de bir isim daha kovuldu!
  1. Halk TV'de bir isim daha kovuldu!
  2. Akhisarspor finalde
  3. 37 yıldır kayıp Iraklı askerin..
  4. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final..
  5. Türkiye Kupası'nda ilk finalist belli..
  6. Eline demir korkuluk saplanan çocuğu..
  7. İsrail'in vergi kesintisi Filistin..
  8. Ziraat Türkiye Kupası yarı final..
  9. İran'dan ABD'ye tutuklu değişimi teklifi
  10. Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off
  11. "Peşin hüküm vermeden okumalı,..
  12. Lazio ve İnterli taraftarların..
  13. ASELSAN Tekno Macera platformunu..
  14. Volkan Demirel'den Trabzonspor yorumu:..
  15. Sri Lanka'da terör saldırıları sonrası..
  16. Abdurrahman Kaan: ’’Köydeki yaşamı..
  17. Acıçay’da mahsur kalan minibüs..
  18. Gazze'de enkazlar arasındaki sıra..
  19. Ordu’da belediye personeline ‘UYUMA’..
  20. Seferihisar’da 47 düzensiz göçmen..
  21. TTK Başkanı Turan: “Bu iddialar Türk..
  22. MHP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı:..
  23. Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine..
  24. Minnihanov, D-8 Sekreteri Shaari ile..
  25. "Türkiye'nin sömürgecilik geçmişi..
  26. Eski Barcelona Kulübü Başkanı Rosell..
  27. İran'dan ABD'ye Suudi Arabistan..
  28. Selendi’de 50 ünite kan toplandı
  29. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi..
  30. TDPB'den "1915 Olayları" tepkisi
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
Perinçek ezber bozdu
Perinçek ezber bozdu
Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
Rüstem Batum’dan ahlaksız paylaşım!
İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor
MHP’den bomba iddia: Ekrem İmamoğlu yeni seçime hazırlanıyor

Günün Karikatürü

25 Nisan 2019
İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!