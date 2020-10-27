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Gündem İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap
Gündem

İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

İSTANBUL Valiliği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 20:08:00 -
İstanbul Valiliği'nden Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında Sayın Valimiz hakkında yapmış olduğu açıklamalarının 22.04.2020 tarihindeki açıklamasında olduğu gibi eksik ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir konu hakkında, doğru bilgi sahibi olmadan değerlendirme yapılmamalıdır." denildi.

22 Nisan'da yapılan açıklama

İstanbul Valiliği'nin 22 Nisan'da Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yönelik ise,"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından bir televizyon programında dile getirilen 'Covid-19 olayı ilk gündeme geldiğinde İstanbul Valisi 39 Belediye Başkanını davet ediyor, Büyükşehir Belediye Başkanını davet etmiyor.' şeklindeki iddiası nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur. Covid-19 Pandemisiyle Valiliğimiz koordinasyonunda bütün kurum ve kuruluşlar tam bir işbirliği ve dayanışma içinde mücadele etmektedir. 30 Mart 2020 tarihinde Sayın CHP Genel Başkanının ifade ettiği gibi herhangi bir toplantı yapılmamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılamadığı toplantı, 22 Mart 2020 tarihinde sosyal mesafenin korunabilmesi için Anadolu ve Avrupa Yakası Belediye Başkanlarımızın katılımıyla iki ayrı oturumda yapılan toplantıdır. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu söz konusu toplantıya davet edilmiştir. Ancak, İBB Özel Kalem Müdürü tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanının CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kız kardeşinin cenaze merasimine katılmaları nedeniyle toplantıya yetişemeyecekleri bildirilerek, yerine temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı katılmıştır. Covid-19 Pandemisiyle ilgili yapılan diğer bütün toplantılara ve video konferanslara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu katılmıştır." açıklaması yapılmıştı.

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Yorumlar

can cikmadan huy cikmaz, genetik bir sorun va sn.valim

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